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الأحد، 11 مارس 2018 02:48 م
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إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة خطف طفلة داخل "توك توك" واغتصابها بالمقطم

الأحد، 11 مارس 2018 02:35 م
إحالة 3 عاطلين للجنايات بتهمة خطف طفلة داخل "توك توك" واغتصابها بالمقطم اغتصاب أرشيفية





كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة خطف بائعة مناديل داخل توكتوك واغتصابها داخل شقتهم بالمقطم.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "أية" 16 سنة أفادت بتعرضهما للخطف على يد 3 عاطلين بخطفها داخل "توك توك" أثناء بيعها "مناديل" بمنطقة المقطم وتناوبوا اغتصابها داخل شقة أحدهم بعد وضع لاصق على فمها وتجريدها من ملابسها.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ى" و" مجدى ج" و"يوسف ت" وأمرت النيابة بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات. 


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