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إحالة إدارة مدرسة عائشة حسانين بالفيوم للتحقيق لعدم انضباط الإشراف اليومى

الأحد، 11 مارس 2018 02:01 م
إحالة إدارة مدرسة عائشة حسانين بالفيوم للتحقيق لعدم انضباط الإشراف اليومى الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم





الفيوم – رباب الجالى
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أجرى  اليوم الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم جولة لمتابعة مدارس المحافظة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام العمل .
 
حيث تابع مدرسة الفيوم الميكانيكية العسكرية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور العميد محمد عزمي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من قيادات الأمن ومدير عام إدارة غرب الفيوم، وذلك فى جولة لمتابعة المدارس العسكرية على مستوى المحافظة والاحتفال بيوم الشهيد.
 
وتفقد وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية والتقى بالطلاب وحفزهم على الجد والاجتهاد من أجل النجاح والتفوق، وأكد لهم على أن المستقبل للتعليم الفنى، لأن الدولة والقطاع العام والخاص يحتاج إلى الأيدى الماهرة من الفنيين المهرة فى مختلف المجالات.
 
وقدم طلاب المدرسة عدة عروض عسكرية متنوعة ومتميزة أمام الحضور فى المدرسة، أشاد بها وكيل الوزارة والمستشار العسكرى والسادة الحضور.
 
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كما تفقد وكيل الوزارة مدرس عائشة حسانين الثانوية بإدرة شرق الفيوم التعليمية، وقرر إحالة إدارة المدرسة للتحقيق بسبب عدم انضباط الإشراف اليومي بها، وعدم نظافة حجرة أخصائي التكنولوجيا، وكذلك عدم نظافة أجهزة الحاسب الآلى والوسائل التعليمية، وعدم  نظافة حجرة الاقتصاد المنزلى ووجود أكواب من الشاي والجبنة والعيش داخل الثلاجة بالحجرة وعدم استخدامها لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة، وعدم نظافة حجرة المجال الزراعى، وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من المديرية فوراً لمتابعة مدرسة عائشة حسانين الثانوية ومعالجة السلبيات فوراً.
 
 
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