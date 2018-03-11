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إحالة أب وأبنائه الثلاثة للمفتى قتلوا شقيقهم الأصغر لسرقته بالإسكندرية

الأحد، 11 مارس 2018 01:00 ص
إحالة أب وأبنائه الثلاثة للمفتى قتلوا شقيقهم الأصغر لسرقته بالإسكندرية محكمة - صورة أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم، بإحاله أوارق أب وأبنائه الثلاثه للمفتى، لاتهامهم بقتل شقيقهم للاستيلاء على مبلغ مالى حصيله بيع خضار، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ومجدى سلامة ، وإمانة سر فايز بيومى ومصطفى البربرى.


كان اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل زراعى، فى مياه ترعة بحيرة مريوط، منطقة محطة الرفع 3 فى دائرة قسم شرطة العامرية. 
وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "ر.م أ " عامل زراعى، بكامل ملابسه مقيد اليدين والقدمين وبه كدمات فى مختلف أنحاء الجسم.

عقب تقنين الإجراءات، تبين أن مرتكبى الواقعة، والد المجنى عليه وأشقاؤه، "م.ر. أ " -51 سنة عامل زراعى سبق اتهامه فى 11 قضية منهم، و" ش .م .ر "-27 سائق وسبق ضبطه فى 3 قضايا، و"ح.م . ر"- 31 سنة عامل وسبق ضبطه فى 4 قضايا، و"ا.م .ر"-30 سنة ، جميعهم سبق اتهامهم فى قضايا .


تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على المبلغ المالى بحوزته ، بعد محاولة شقيقهم سرقته حيث تشاجروا معه وقتلوه، وألقول جثته فى ترعة بحيرة مريوط.
 


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