إجراء الكشف الطبى على 3217 مواطنا خلال حملة فيروس سى بالحامول كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، إنه تم توقيع الكشف الطبى على 3217 حالة من خلال القوافل الطبية، وتحويلهم لعمل تحليل الـ PCR للتأكد من إصابتهم بفيروس سى من عدمه، ومن تثبت إصابته يتم تحويله لصرف العلاج بنفس اليوم مجانا.

وأضافت لـ"اليوم السابع" أن الحملة جاءت تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ بمتابعة استمرار فعاليات المرحلة الثانية من الحملة القومية الموسعة للقضاء على "فيروس سى 2020" بكفر الشيح ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلان مصر خالية من فيروس سى.