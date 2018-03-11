أمين عام نقابة الصيادلة يعلن استقالته من منصبه

أمين عام نقابة الصيادلة يعلن استقالته من منصبهالأحد، 11 مارس 2018 05:30 م
نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلن الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، استقالته عن منصبه فى النقابة، مساء اليوم الأحد.
ونصت استقالة الدكتور حسام جريرة، :" شرفت بتمثيل صيادلة مصر لمدة خمسة سنوات، والآن اعتذرت عن الاستمرار عن شرف عضوية مجلس نقابة صيادلة مصر، لأسباب خاصة، وأصبحت أحد أفراد الجمعية العمومية لصيادلة مصر فقط".
وأضاف:" اتمني لزملائي بمجلس نقابة صيادلة مصر، التوفيق و السداد، و فعلا كُنتُم نعم الأخوة، وأخيرا اعتزر لأى شخص من الممكن أكون قد قصرت معه دون قصد".
وتعد استقالة الدكتور حسام حريرة، هى الاستقالة الثانية من مجلس نقابة الصيادلة، بعد الدكتورة منى المهدى عضو المجلس.
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