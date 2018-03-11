video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أمين عام نقابة الصيادلة يعلن استقالته من منصبه

الأحد، 11 مارس 2018 05:30 م
أمين عام نقابة الصيادلة يعلن استقالته من منصبه نقابة الصيادلة - أرشيفية





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أعلن الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، استقالته عن منصبه فى النقابة، مساء اليوم الأحد.
 
ونصت استقالة الدكتور حسام جريرة، :" شرفت بتمثيل صيادلة مصر لمدة خمسة سنوات، والآن اعتذرت عن الاستمرار عن شرف عضوية مجلس نقابة صيادلة مصر، لأسباب خاصة، وأصبحت أحد أفراد الجمعية العمومية لصيادلة مصر فقط".
 
  
وأضاف:" اتمني لزملائي بمجلس نقابة صيادلة مصر، التوفيق و السداد، و فعلا كُنتُم نعم الأخوة، وأخيرا اعتزر لأى شخص من الممكن أكون قد قصرت معه دون قصد".
 
وتعد استقالة الدكتور حسام حريرة، هى الاستقالة الثانية من مجلس نقابة الصيادلة، بعد الدكتورة منى المهدى عضو المجلس.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

19 مارس.. عمومية عادية لنقابة الصيادلة لطرح ميزانية 2015 و2016

الصيادلة تطالب وزير الصحة بإجبار شركات الأدوية على سحب الدواء منتهى الصلاحية

نقابة الصيادلة

استقالة امين الصيادلة

الصيادلة




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة