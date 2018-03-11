أمن القليوبية يضبط نصاب الجوائز الوهمية بعد استيلائه على 500 ألف جنيه

القليوبية - نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف لغز قيام مجهول بالنصب على المواطنين وإيهامهم بالفوز بجوائز نقدية كبيرة عن طريق مسابقات وهمية على شبكة الإنترنت والاستيلاء منهم على مبالغ نقدية، عبر ماكينات تحويل الأموال "فورى وكاش"، وبلغت المبالغ التى نجح فى الاستيلاء عليها 500 ألف جنيه تقريبا، حيث تبين أن من وراء عمليات النصب هذه حاصل على دبلوم يقوم بخداع المواطنين وشركات تحويل الأموال ويستولى على المبالغ المالية عن طريق الهاتف المحمول الذى يتم غلقه فور الانتهاء من عملية النصب.

وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتبين تورطه فى 20 واقعة نصب بنفس الطريقة وتولت النيابة التحقيق؛ حيث تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من السيد ر بالمعاش بورود اتصال تليفونى من أحد الأشخاص وأوهمه أنه سيربح جائزة كبرى، ويجب عليه التوجه إلى أقرب ماكينة دفع فورى لاستلام الجائزة، وعقب توجهه للماكينة طلب المتهم التحدث تليفونياً مع عامل الماكينة، وطلب من الأخير تحويل مبلغ مالى 100 ألف جنيه على حساب بنكى، مدعيا أن تلك الأموال سوف تحول إلى رصيده مرة أخرى، وحال انصرافه طلب منه عامل الماكينة سداد المبلغ المالى، واكتشف عدم تحويل المبلغ المالى إلى رصيد حسابه.

أخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالواقعة ووجه بتشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء مدير قطاع الأمن العام، لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية مستحدثة وحرصاً على عدم سقوط العديد من الضحايا، حيث توصلت التحريات لأن مرتكب الواقعة يدعى "محمود ع ع خ"، 29 سنة، حاصل على دبلوم فنى صناعى.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك حال استقلاله السيارة رقم 4758 ق م أ.. وضبط بحوزته الآتى "مبلغ مالى وقدره 10.500 جنيه وجهاز تابلت ماركة سامسونج وجهاز لاب توب ماركة أبل وعدد من الهواتف المحمولة مختلفة الأنواع و45 شريحة هاتف محمول و3 فيزا كارت و2 كرتونة لخطوط المحمول، و6 كرتونه لخطوط الشحن منزوع منها الشرائح الخاصة بها"، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة.. وقرر اعتياده اختيار أرقام هواتف عشوائية والاتصال بأصحابها وإيهامهم بأنهم حصلوا على جوائز من شركات المحمول طالباً منهم التوجه لأقرب ماكينة فورى أو كاش للنصب عليهم لاستلام الجائزة.

عقب ذلك يقوم بالتحدث مع عامل الماكينة ويطلب منه تحويل المبلغ على رقم الحساب الخاص به مدعياً أن المجنى عليه سيقوم بسداد ذلك المبلغ ويقوم بغلق الهاتف عقب الواقعة. وأضاف أن الخطوط والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته هى المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى.. وقيامه بإيداع مبلغ مالى 137 ألف جنيه من المستولى عليه بالحساب خاصته ببنك مصر.

بتطوير مناقشة المتهم أقر بارتكابه العديد من الوقائع والتى تحصل منها على إجمالى مبالغ مالية 483.803 آلاف جنيه من ضحاياه، وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب 20 واقعة نصب بنفس الطريقة.