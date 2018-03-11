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الأحد، 11 مارس 2018 03:15 م
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ألمانيا: سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف والازدهار للخطر

الأحد، 11 مارس 2018 03:16 م
ألمانيا: سياسات ترامب التجارية تعرض الوظائف والازدهار للخطر ترامب - أرشيفية





رويترز
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قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز لرويترز، اليوم الأحد، إن الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستضر بالوظائف والنمو، مضيفة أن أوروبا وغيرها من المؤيدين للتجارة الحرة يجب ألا يسمحوا ببث الفرقة بينهم.

وفرض ترامب رسوما جمركية على الواردات يوم الخميس بنسبة 25 بالمئة على الصلب وعشرة بالمئة على الألومنيوم، ستدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما مما يثير مخاوف من حرب تجارية انتقامية قد تدفع الأسعار للارتفاع وتخفض النمو فى أنحاء العالم.

وقالت تسيبريز لرويترز فى بيان عبر البريد الإلكترونى "سياسات ترامب تعرض نظام الاقتصاد العالمى الحر للخطر".

وأضافت تسيبريز "إنه لا يريد أن يفهم بنيته القائمة على نظام يعتمد على قواعد الأسواق المفتوحة. أى شخص يشكك فى هذا، يعرض الازدهار والنمو والتوظيف للخطر".

وقالت تسيبريز إنه يجب على ألمانيا وحلفائها صون نظام التجارة الحرة وتجنب الانقسام بفعل عرض ترامب بإعفاء بعض الحلفاء مثل المكسيك وكندا واستراليا من الرسوم الجمركية.

وذكرت الوزيرة "من المهم أن تُظهر أوروبا بشكل جماعى أنه من الممكن أن تكون هناك إجراءات مضادة" وأنه لن تكون هناك تصدعات فى التحالف الذى يدعم التجارة الحرة.

ودعا الاتحاد الأوروبى واليابان الولايات المتحدة أمس السبت على منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات المعادن، مع مناداة طوكيو بتبنى "سلوك متعقل" فى نزاع يهدد بالتصاعد إلى حرب تجارية.

وصرحت مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى مارجريت فيستاجر لصحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية بأن بروكسل ستواصل السعى لإجراء حوار مع واشنطن من أجل الإعفاء من الرسوم، وقالت "ولكن إذا تضررت أوروبا فعليا من الرسوم الجديدة، فسنتخذ إجراءات مضادة".

وأضافت "بنينا نظام تجارة عالمى لعقود. الازدهار الأوروبى وملايين من فرص العمل تتوقف عليه-وأوروبا لن تقف مكتوفة الأيدى إذا عرض أحدهم نظام التجارة العالمى الحر للخطر".

 


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