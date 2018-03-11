أسعار العملات الأحد 11-3-2018 واستقرار الدولار بداية الأسبوع







كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات أول أيام الأسبوع، اليوم الأحد الموافق 11-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، حيث شهدت عملات "اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى" ارتفاعاً، فيما شهدت عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقراراً، وذلك مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى "يوم الخميس".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الأحد، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تتطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".



الجنيه المصرى

سعر الدولار فى مصر



استقر سعر الدولار اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع المصرفى، مقارنة بسعر ختام نهاية الأسبوع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء، و 17.6661 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5661 جنيه للشراء

17.6661 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام نهاية الأسبوع الماضى، بالغاً، 21.54 جنيه للشراء، و 21.76 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام نهاية الأسبوع الماضى، بالغاً 24.19 جنيه للشراء 24.51 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.



الجنيه الاسترلينى اليوم

سعر الدينار الكويتى



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام نهاية الأسبوع الماضى، مسجلا 58.42 للشراء ، و 58.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام نهاية الأسبوع الماضى، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.

وزارة المالية تحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكترونى لغير المسئول



ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 ، بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى، حيث يتضمن المنشور، التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى بالجهات المختلفة، وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكترونى، أو الرقم السرى الخاص بهم إلى أى شخص، حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية، والتى تتم باستخدام التوقيع الإلكترونى.

كما تؤكد وزارة المالية فى منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة، بضرورة تغير الرقم السرى المصاحب للتوقيع الإلكترونى دوريا، وبصفة شهرية على الأقل حفاظا على سرية وتامين العمليات المالية التى تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكترونى.

وأضاف المنشور بأنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة، ومديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.

جدير بالذكر، أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تقضى بأن التوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.