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أسعار الذهب اليوم الأحد 11-3-2018 فى مصر

الأحد، 11 مارس 2018 03:25 م
أسعار الذهب اليوم الأحد 11-3-2018 فى مصر ذهب





كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 11-3-2018، نظرا لن اليوم يوافق الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة فى مصر، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 649 جنيها للجرام، وأصبحت آخر أسعار الذهب فى مصر اليوم، كالتالى:

 

الذهب-1-625x330
الذهب

 

عيار 18: 556 جنيها

عيار 21: 649 جنيها

عيار 42: 741 جنيها

الجنيه : 5192 جنيها

السعر العالمى : 1323 دولارا     

 

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر يتحكم فيها عدة عوامل لعل أبرزها وأهمها هو سعر الأوقية العالمية ويليها سعر الدولار بالسوق المصرى، حيث يتأثر الذهب بشكل فورى بأى ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة الأمريكية، حتى أنه فى حالة ارتفاع سعر الأوقية وانخفاض الدولار بالسوق المصرى سيكون التأثير على الذهب بسوق الصاغة لصالح تراجع الدولار.

 

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الذهب فى مصر

 

سعر الأوقية
 

وتعتبر الأوقية العالمية هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى كافة دول العالم وتزن 31 جرام وترتبط بتغير أوضاع العملات الخمسة الكبرى أمام الدولار، وترتبط بقهوة وضعف العملة الأمريكية، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية "الدولار" تراجعت الأوقية والعكس صحيح فى أغلب الأوقات

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 

 

 


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