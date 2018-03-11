أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 11-3-2018 وبروتوكول لتمويل المدن الصناعية







كتب إسلام سعيد

شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم الاحد 11-3-2018 عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع.





"التنمية الصناعية" توقع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس



وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون بهدف تمويل وحدات فى المدن الصناعية الجديدة التى تشرف عليها الهيئة، ويأتى ذلك إيمانًا من البنك بدوره فى خدمة الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى من خلال برامج تمويل متخصصة ودعمًا للدور الحيوى الذى تلعبه الهيئة فى هذا المجال .

وقال أحمد عبد الرازق، إن هذا البروتوكول يأتى انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين كلا من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعى فى مصر، واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التى وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر.

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى استمرار قيام الهيئة بدورها فى العمل على النهضة بالقطاع الصناعى مما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً معربًا عن تقديره لاهتمام البنك بدعم مشروعات الهيئة، وتعكس هذه البروتوكولات حرص الهيئة بالتعاون مع البنوك على المساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط.

ولفت عبد الرازق، إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتى فى إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمع صناعى متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 14 محافظة حتى عام 2020، حيث تتولى الهيئة فى إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومبانى الوحدات الصناعية دون أى تربح من قبل الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة، أن مشاركة بنك قناة السويس فى المبادرة يترجم الدور الوطنى للبنوك لدعم الصناعة فى المرحلة الحالية، موضحا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات فى الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التى يملكها البنك فى التقييم المالى ودراسات الجدوى المالية التى يقدمها المستثمر بالتوازى مع التقييم الفنى الذى تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين موضحا ان هذا التعاون مجرد بداية حيث أن هناك عده محاور لأعمال التنمية الصناعية والعديد من المشروعات الاستراتيجية خلاف مشروع المجمعات الصناعية يمكن تحقيق الاستفادة والتعاون مع البنوك لانجازها من خلال صيغة تعاون اكثر شمولا جارى القيام بها.

وأعلن حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، أن البنك سيقوم بتخصيص حوالى 100 مليون جنيه كبداية تمويل الوحدات الصناعية التى ستقوم هيئة التنمية الصناعية بتوفيرها لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك على التمويل فقط وانما سيقوم بتوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمرى تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.

وأضاف رئيس البنك، أن رؤية البنك فى إطار هذا التعاون مع هيئة التنمية الصناعية أن يكون البنك بمثابة المستشار المالى للهيئة فى دراسة المشروعات وتقديم المشورة فى تحديدها لنكون عامل مساعد وجزءاً من النجاحات التى تحققها الهيئة.

50 % نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ بشم النسيم وسعر الليلة 350 دولارا



أكد صافى سالم، المدير الإقليمى لمبيعات وتسويق مجموعة فنادق ريكسوس العالمية بمصر، على أهمية مشاركة المجموعة الفندقية ببورصة برلين هذا العام، موضحاً أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية بدأت فى التدفق لمدينة شرم الشيخ منذ العام الماضى، ومازالت معدلات الحركة فى تزايد مستمر .

وقال صافى سالم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات بورصة برلين ITB ، إن الموسم السياحى هذا العام واعد جدا ، ولكن لا يمكن تحديد نسب الحجوزات السياحية، موضحا أن المقصد السياحى المصرى مازال قائم على " الحجز فى اللحظات الأخيرة"، مشيرا إلى أن فنادق ريكسوس بشرم الشيخ تعتمد على كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية من ألمانيا وأوكرانيا ، وكازاخستان ،بولندا والتشيك، ونعمل على حاليا على دول اسكندنافيا وبيلا روسيا وصربيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن خطة التوسع للمجموعة فنادق ريكسوس، قال : إن هناك مخطط للتوسع فى الغردقة والساحل الشمالى والقاهرة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة والتى ستكون مدينة متكاملة على مستوى عالمى خلال الفترة المقبلة، ستحقق طفرة سياحية وستجعل السياحة على مدار العام وليست موسمية فقط كما هو الآن.

وكشف أن الحجوزات فى أعياد الربيع جيدة للغاية ، لافتا إلى أن هناك إقبال من السياح اللبنانيين والأردنيين و المصريين لقضاء عطلاتهم فى شرم الشيخ ، مؤكدا أن نسب الإشغال ستتراوح ما بين 60 % إلى 70 %، أما إشغالات فنادق شرم ستصل النسبة لـ 50 % فى شم النسيم، وأكد السياسة البيعية التى تتهجها مجموعة ريكسوس قائمة على تقديم أفضل الخدمات لجذب السائح ذو الإنفاق العالى، رافضا ظاهرة حرق الأسعار ، مشيرا إلى أن سعر الإقامة للأجانب بالفندق تصل لـ 350 دولار فى الليلة خلال فترة أعياد الربيع ، وتبدأ الأسعار للمصريين من 5 آلاف جنيه لليلة، وأضاف أننا نسعى لعودة شرم الشيخ لما كانت عليه فى عام 2010 ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.

جهاز الاتصالات يحذر الشركات من الرسائل الإعلانية عبر المحمول



حذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعض شركات المحمول من الرسائل الإعلانية التى يتم إرسالها للمستخدمين، وفقا لما أكده مصدر مسئول لـ "اليوم السابع"، لافتا إلى أن هذا الأمر غير قانونى، وفى حال ثبوت هذا الأمر على تلك الشركات قد تتعرض لعقوبات الجهاز المحددة فى هذا الشأن.

وأوضح المصدر أن قيام بعض الشركات بإرسال رسائل إعلانية فى حال ثبوت ذلك فإنه أمر غير قانونى، أما إذا كانت إعلانات مجهولة المصدر، فعلى المستخدمين الحذر من إعطاء أرقام هواتفهم للمحال التجارية عند الشراء، حيث تستخدمها بعض المحال فى الدعاية لمنتجاتهم، وبالتالى إرسال رسائل نصية للعملاء، وهو ما لا يقع على مسؤولية الشركات مقدمة الخدمة.

كان الجهاز قد أنشا مركز اتصال لتلقى شكاوى مستخدمى الاتصالات فى مصر الخاصة بخدمات الاتصالات من المستخدمين في حالة استنفاذهم كل الوسائل للوصول إلى حل مرضي لشكاواهم مع مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات. و يعمل المركز علي الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين فى إطار الضوابط التى يحددها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويعرف الخط الساخن برقم 155 وذلك لشكاوى التليفون الأرضى وشركات المحمول وتوكيلات بيع وصيانة أجهزة المحمول وكبائن الخدمة العامة و الكروت المنزلية ومحطات المحمول.





بعثة طرق الأبواب من واشنطن: نسعى لتحويل مصر إلى نافذة للصناعات الأمريكية



تواصل بعثة طرق الأبواب فى واشنطن، والتى تضم 35 شركة، لقاءاتها مع المسؤلين الأمريكان فى إطار زيارتها السنوية رقم 41.

وتسعى بعثة هذا العام، إلى استغلال العلاقات الطيبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى دعم التجارة البينية وتوقيع اتفاقية تجارة حرة، وأيضا فى توطين الصناعات الأمريكية فى مصر.

وفى السياق، أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، أن مشاركة بعثة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المشترك فى واشنطن، تؤثر فى توجهات المستثمرين فى أمريكا نحو مصر، خاصة فى ظل ما تشهده القاهرة من اصلاحات كبيرة فى الاقتصاد، علاوة على الفرص الاستثمارية الهائلة.

وقال مهنا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش زيارة البعثة، إن البعثة التى تشارك فيها نحو 35 شركة، ليست امتداد للحكومة، إنما هى فى إطار جهود وعمل القطاع الخاص المصرى ونقل رؤيته الواقعية وما يشهده الاقتصاد سواء على مستوى التشريع أو على مستوى النمو .

وشدد على أهمية العلاقات الطيبة على مستوى الرئاسة فى البلدين وتطابق وجهات النظر فى أغلب القضايا، مما ينعكس بصورة إيجابية ويدفع فى اتجاه اختيار مصر من بين 4 دول إفريقية لإقامة منطقة تجارة حرة معها.

وأشار مهنا إلى أن مصر فى طريقها لأن تكون نافذة لصناعات أمريكا إلى مختلف الدول خاصة الصناعات التى يتم تصنيعها فى مصر، مع مراعاة نسب المكون المحلى فيها، مؤكدا أن لدينا 1.6 مليار مواطن فى أفريقيا ولدينا اتفاقيات مع أوروبا والدول العربية مما يعطينا أفضلية.