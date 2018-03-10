"WE" تتوسع تجاريا وتفتتح أحدث فروعها لتقديم المحمول







كتبت: هبة السيد

افتتحت "WE" – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – اليوم أحد أكبر وأحدث مراكزها لخدمة العملاء داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، لخدمة أكثر من 200 ألف عميل عبر تقديم حزم متنوعة من خدمات الاتصالات المتكاملة.

يأتى افتتاح الفرع الذى تصل مساحته 200 متر فى إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للاستمرار فى التطوير و التوسع للفروع الرئيسية و التواجد فى المناطق الحيوية لخدمة جميع شرائح المشتركين الحاليين و الجدد وتقديم خدمات المحمول و الانترنت و التليفون الارضى، و حرصا منها على الإستمرار فى الاقتراب من جميع عملائها وتقديم خدماتها المتكاملة من خلال فريق عمل متميز يسعى دائمًا إلى تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.



احمد البحيرى وكريم عبد العزيز

وقام المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بزيارة للفرع الجديد صاحبه خلالها سفير WE النجم كريم عبدالعزيز بطل الحملة الترويجية الاخيرة للشركة "أجدع كارت" وعدد من قيادات الشركة.

وصرح المهندس أحمد البحيري قائلا: " يعد هذا الفرع إضافة جديدة لمراكز WE المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية والتى تقدم كل الخدمات التي يحتاجها عملائها من التليفون الارضى و المحمول والإنترنت وأحدث أجهزة المحمول الذكية، فضلاً عن عروض الشركة وباقاتها المختلفة، حيث تضم شبكة ومراكز خدمة العملاء ما يزيد عن 450 مركز ومنفذ للبيع على مستوى محافظات الجمهورية".



كريم عبد العزيز ومسؤولى شبكة WE

أضاف: " الفرع الجديد خطوة هامة ضمن استراتيجيتنا الهادفة لتقديم تجربة متطورة لعملائنا فى مختلف أماكن تواجدهم، حيث نسعى دوماً لتلبية احتياجات العملاء سواء من الأفراد او الشركات والمؤسسات عبر العديد من مراكز خدمة العملاء ونقاط البيع.

وتابع بالقول:"سنعمل على زيادة عدد فروعنا والإستمرار فى خطتنا للتوسع داخل السوق والانتشار فى كافة المحافظات لتقديم الخدمات بأفضل معايير الكفاءة، وأن نكون أقرب الى عملائنا بشكل استباقى ليس هذا فحسب بل نحرص على أن نقدم تجربة تليق بالمكانة التي توليها WE لعملائها بما يضمن الوصول الى أقصى مستويات رضا العملاء حيث تضع الشركة كافة امكانياتها وقدراتها لتلبية احتياجات العملاء وارضاء طموحاتهم".