940 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

940 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهىالسبت، 10 مارس 2018 01:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 6752.41 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 121.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 940.13 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 7.71 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.92% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.45%، والعرب على 14.63% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 684.55 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
إضافة تعليق
المسرح كلمة السر فى فيلم Three Billboards.. كاتب أيرلندى يدفع النساء لثورة ضد التحرش والاغتصاب ويرفع شعار "كلنا فاسدون بالصمت العاجز قليل الحيلة".. والأوسكار ظلمته ومنحته جائزة أفضل ممثلة فقط وتجاهلت قضيته
خبير سياسى روسى: العلاقات بين موسكو والقاهرة قوية.. فرهاد إبراهيموف لـ"اليوم السابع": عودة الطيران بين البلدين هدية للراغبين فى مشاهدة معالم بلد الأهرامات الفريدة.. ومصر تحتل مكانة خاصة فى سياسة روسيا الخارجية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة