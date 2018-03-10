video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 04:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

940 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى

السبت، 10 مارس 2018 01:00 ص
940 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 6752.41 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 121.95 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 940.13 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 7.71 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.92% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.45%، والعرب على 14.63% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 684.55 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6.66 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الأحد.. بدء التداول على سهم شركة النعيم القابضة ببورصة دبى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
كرم جبر يشيد بتزيين ممر أساطير الصحافة فى "اليوم السابع" بإضافة نافع ومكرم

كرم جبر يشيد بتزيين ممر أساطير الصحافة فى "اليوم السابع" بإضافة نافع ومكرم

18 معلومة عن هانى ضاحى نقيب المهندسين الجديد

18 معلومة عن هانى ضاحى نقيب المهندسين الجديد

المسرح كلمة السر فى فيلم Three Billboards.. كاتب أيرلندى يدفع النساء لثورة ضد التحرش والاغتصاب ويرفع شعار "كلنا فاسدون بالصمت العاجز قليل الحيلة".. والأوسكار ظلمته ومنحته جائزة أفضل ممثلة فقط وتجاهلت قضيته

المسرح كلمة السر فى فيلم Three Billboards.. كاتب أيرلندى يدفع النساء لثورة ضد التحرش والاغتصاب ويرفع شعار "كلنا فاسدون بالصمت العاجز قليل الحيلة".. والأوسكار ظلمته ومنحته جائزة أفضل ممثلة فقط وتجاهلت قضيته

خبير سياسى روسى: العلاقات بين موسكو والقاهرة قوية.. فرهاد إبراهيموف لـ"اليوم السابع": عودة الطيران بين البلدين هدية للراغبين فى مشاهدة معالم بلد الأهرامات الفريدة.. ومصر تحتل مكانة خاصة فى سياسة روسيا الخارجية

خبير سياسى روسى: العلاقات بين موسكو والقاهرة قوية.. فرهاد إبراهيموف لـ"اليوم السابع": عودة الطيران بين البلدين هدية للراغبين فى مشاهدة معالم بلد الأهرامات الفريدة.. ومصر تحتل مكانة خاصة فى سياسة روسيا الخارجية

أيفون X VS جلاكسى S9+.. أيهما يلتقط أفضل صورة؟

أيفون X VS جلاكسى S9+.. أيهما يلتقط أفضل صورة؟

تفاصيل عروض الأزياء المشاركة فى مهرجان الموضة العربية بالقاهرة

تفاصيل عروض الأزياء المشاركة فى مهرجان الموضة العربية بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة