8 فرق فنون شعبية بختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.. 13 مارس







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع ثقافة الأقصر، عن أنه من المقرر أن تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ8 فرق للفنون الشعبية فى احتفالات ختام فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية فى الفترة من 14 وحتى 18مارس الجارى بمختلف الميادين العامة بمحافظة الأقصر، فعقب وصول الفرق المشاركة للأقصر تقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية والأقصر للموسيقى والغناء الشعبى وقنا للفنون الشعبية عروضا فنية بساحة أبو الحجاج فى تمام السابعة والنصف مساء يوم 13 مارس الجارى.

وفى الأول للاحتفالات يوم 14 مارس تبدأ الاحتفالات فى العاشرة والنصف صباحا حيث تقدم فرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى عرضا فنيا بميدان كنتاكى بالعوامية، وفرقة قنا للفنون الشعبية بميدان التجارة، وفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بالعبارة النهرية للأهالى، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بساحة أبو الحجاج.

وفى الرابعة والنصف تقدم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عروضها بإسنا وفرقة التذوق للفنون الشعبية من الإسكندرية عروضها بقصر ثقافة بهاء طاهر، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية بأرمنت، والأقصر للفنون الشعبية بالطارف.

وفى الخامس عشر من مارس تقدم فرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضا بميدان كنتاكى، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بميدان التجارة، والأقصر للفنون الشعبية بالعبارة النهرية للأهالى، وفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بساحة أبو الحجاج. وفى الرابعة والنصف تقدم فرقة التذوق للفنون الشعبية عروضها بقرية الضبعية، وفرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى بقرية الاقالتة، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بالطود، وفرقة قنا للفنون الشعبية بالقرنة.

وفى يوم 16 مارس تقدم فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية عروضها بميدان كنتاكى، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضها بميدان التجارة، وفرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى بالعبارة النهرية للأهالى، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بساحة أبو الحجاج، وفى الرابعة والنصف تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية عروضا بنجع بدران، وفرقة التذوق للفنون بإسنا، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية بأرمنت، وفرقة قنا للفنون الشعبية بالطود.

وفى 17 مارس تقدم فرقة قنا للفنون الشعبية عروضا بميدان كنتاكى، وفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية بميدان التجارة، وفرقة أسوان للفنون الشعبية بالعبارة النهرية للأهالى، وفرقة التذوق للفنون الشعبية بساحة أبو الحجاج. وفى الرابعة والنصف تقدم فرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضا بالضبعية، وفرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى بالمحاميد قبلى، وفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بميدان المطار، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية بميدان التجارة بالنجع الطويل.