259 ألف جنيه عجز ميزانية "اتحاد المستثمرين" خلال 2017







كتب هانى الحوتى

حققت ميزانية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال عام 2017 عجزاً بلغ 259 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 267 ألف جنيه عام 2016.

وبلغت إيرادات اتحاد المستثمرين مليون و38 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 748 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين تبرعات 72 ألف جنيه خلال عام 2017 مقابل 120 ألف جنيه، و944 ألف جنيه مقابل 485 ألف جنيه، و18 ألف جنيه إيرادات مقدمة مقابل 16.5 ألف جنيه، واشتراكات 750 جنيه مقابل 12.6 ألف جنيه.

فيما بلغت إجمالى المصروفات مليون و298 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 480 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين مصروفات إدارية وعمومية مليون و295 ألف جنيه مقابل 477 ألف جنيه، و2513 جنيه إهلاك أصول ثابتة مقابل 2782 جنيه.

ومن المقررعقد الجمعية العامة العادية لاتحاد المستثمرين يوم 15 إبريل المقبل لمناقشة تقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2017، واعتماد الحساب الختامى لميزانية عامى 2016 و 2017، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2018، كما سيتم تعيين محاسب قانونى.