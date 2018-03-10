ولى العهد السعودى يعود إلى الرياض بعد زيارته لمصر والمملكة المتحدة

صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية







الرياض (أ ش أ)

عاد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية اليوم السبت، إلى الرياض بعد الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وكان فى استقباله بمطار الملك خالد الدولى الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسئولين المدنيين والعسكريين.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن جولة ولى العهد جاءت بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.