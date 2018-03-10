وقفة لأمانة حزب مستقبل وطن بقنا لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانية

وقفة لأمانة حزب مستقبل وطن بقنا لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانيةالسبت، 10 مارس 2018 11:44 م
جانب من الوقفة
قنا - وائل محمد.
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بقنا، وقفة وفاء، مساء اليوم السبت بميدان الساعة وسط مدينة قنا، لدعم و تأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور هشام قدوس أمين الحزب بقنا، وقيادات الحزب وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة.
نطلقت الفعالية بمسيرة من مقر الحزب إلى ميدان الساعة وسط مدينة قنا، ثم عرض أفلام تسجيلية عن أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، إضافة للأغانى الوطنية و توزيع منشورات ورقية عن الإنجازات.
من جانبه قال هشام قدوس-أمين الحزب بقنا، تُعد هذه الفعالية بمثابة وفاء من أبناء مستقبل وطن وشعب قنا، لما قدمه الرئيس من إنجازات، و لاستكمال مسيرة الإنجازات خلال الفترة القادمة.
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