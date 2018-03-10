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وفد طلابي من جامعة سوهاج فى ورشة عمل عن التنمية المستدامة بوزارة التخطيط

السبت، 10 مارس 2018 09:44 م
وفد طلابي من جامعة سوهاج فى ورشة عمل عن التنمية المستدامة بوزارة التخطيط الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج





سوهاج محمود مقبول
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شارك وفد طلابى بجامعة سوهاج   فى ورشة عمل بعنوان " إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 "، والتى نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأتى هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوزارة لمناقشة دور التعليم العالى والبحث العلمى باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم التطرق إلى العلاقه بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل،  وبحث تطوير البرامج الأكاديمية والإرتقاء بأساليب التعلم وأنماط التقويم .

ومن جانبه أشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الورشة ناقشت طرق تفعيل قواعد الإعتماد والجودة المسايرة للمعـايير العـالمية، بجانب دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات الجامعية، كما تناولت كيفية زيادة الاستثمارات الموجهة لجودة العملية التعليمية ورفع مستوى التكنولوجيا الخاصة بالتعليم، وربطها بمجالات البحث العلمي في المحافظات.

 


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