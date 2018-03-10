وزير الطيران يطالب رؤوساء الشركات بتكثيف الجولات فى الصالات

وزير الطيران يطالب رؤوساء الشركات بتكثيف الجولات فى الصالاتالسبت، 10 مارس 2018 07:20 م
وزير الطيران
كتب أحمد حمادة
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عقد شريف فتحى وزير الطيران المدنى روساء الشركات التابعة للوزارة اجتماعا خلال انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانيات الشركات وطالب بضرورة القضاء على اى سلبيات تظهر خلال العمل، وحل مشاكل العاملين.
وشدد فتحى على ضرورة زيادة الجولات التفقدية داخل صالات السفر والوصول وداخل ارض المهبط، والتوجد بكثافة بين العاملين وعدم الاكتفاء بالتقرير التى تصل اليهم.
وأوضح فتحى لقيادات الوزارة أن قطاع الطيران المدنى قطع شوطا طويلا فى التطوير، ورفع كفاءة المنظومة كاملة ولابد من الحفاظ عليها وزيارتها خلال الفترات القادمة، واضاف أن المرحلة تستدعى زيادة الحركة السياحية إلى مختلف المطارات وهو ما سوف يتم السعى لها خلال الفترات القادمة.
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