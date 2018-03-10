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وزير الدفاع اليابانى يؤكد أهمية الاستمرار فى الضغط على كوريا الشمالية

السبت، 10 مارس 2018 04:52 م
وزير الدفاع اليابانى يؤكد أهمية الاستمرار فى الضغط على كوريا الشمالية وزير الدفاع اليابانى "إيتسونورى أونوديرا"





(أ ش أ)
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أكد وزير الدفاع اليابانى "إيتسونورى أونوديرا" اليوم السبت، على أهمية الاستمرار فى ممارسة الضغوط على كوريا الشمالية حتى تتخذ إجراءات ملموسة بشأن نزع السلاح النووي.

وقال أونوديرا، فى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية، إنه من الضرورى تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب فى إجراء محادثات بشأن نزع السلاح النووى أم لا، مشيرا إلى أن التغيير فى موقف بيونج يانج يعد نتيجة للضغوط التى تمارس من جانب المجتمع الدولي.

وأضاف أونوديرا، أن اليابان فى حاجة إلى العمل مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى الدول الأخرى المعنية من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية لضمان تغيير سياستها.

تأتى هذه التصريحات بعدما أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" سيقبل الدعوة للقاء الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" فى المكان والزمان الذى يتم تحديده.

 


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