وزير الدفاع التونسى: مصلحة البلاد اقتضت مد حالة الطوارئ







أ ش أ

قال وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدي، الجمعة، إن مصلحة البلاد وتأمين الأحداث المهمة التى تنتظرها تونس اقتضت مد حالة الطوارئ.

وأكد الزبيدى - خلال ندوة بتونس العاصمة اليوم - جاهزية القوات العسكرية والأمنية فى تأمين الحدود فى ظل وجود تهديدات جدية وفق قوله.

يشار إلى أن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، قد قرر الثلاثاء الماضى تمديد حالة الطوارئ فى كل أنحاء البلاد لمدة سبعة أشهر ابتداءً من 12 مارس الجاري.