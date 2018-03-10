وزير الدفاع التونسى: مصلحة البلاد اقتضت مد حالة الطوارئ

وزير الدفاع التونسى: مصلحة البلاد اقتضت مد حالة الطوارئالسبت، 10 مارس 2018 12:03 ص
الجيش التونسى- أرشيفية
أ ش أ
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قال وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدي، الجمعة، إن مصلحة البلاد وتأمين الأحداث المهمة التى تنتظرها تونس اقتضت مد حالة الطوارئ.
وأكد الزبيدى - خلال ندوة بتونس العاصمة اليوم - جاهزية القوات العسكرية والأمنية فى تأمين الحدود فى ظل وجود تهديدات جدية وفق قوله.
يشار إلى أن الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، قد قرر الثلاثاء الماضى تمديد حالة الطوارئ فى كل أنحاء البلاد لمدة سبعة أشهر ابتداءً من 12 مارس الجاري.
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