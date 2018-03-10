وزير التعليم العالى يعتمد تجديد تعيين قيادات إدارية بعدد من الجامعات الحكومية

وائل ربيعى

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تجديد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعات المنصورة وكفر الشيخ وبنها والإسكندرية.

وشملت القرارات بجامعة المنصورة؛ كل من محمد عبد السلام كيوان أمينا عاما لمركز الكلى والمسالك البولية، ومحمد أحمد المصيلحى أمينا لكلية الصيدلة، ومحمد هشام مصطفى أمينا لكلية التجارة.

وبجامعة بنها؛ كل من جلال عبد العظيم البنهاوى مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، ومصبح عبد الله مصطفى مديرا عاما لرعاية الشباب، وسامية عبد الحميد مديرا عاما للحسابات والموازنة.

كما اعتمد الوزير قرارا بتجديد تعيين عوض منصور مديرا عاما للعلاقات العلمية والثقافية بجامعة كفر الشيخ، وهالة محمد عبد العزيز مديرا عاما للعلاقات الثقافية بجامعة الإسكندرية.