وزير التعليم العالى: توظيف إمكانات البحث العلمى لخدمة المجتمع

وزير التعليم العالى: توظيف إمكانات البحث العلمى لخدمة المجتمعالسبت، 10 مارس 2018 11:50 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية توظيف إمكانات البحث العلمى لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة حاليًا ترتكز على خلق منظومة تعليمية وبحثية تلبى احتياجات مصر من التعليم العالى والبحث العلمى، وفي هذا الإطار عقد معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتور هشام الديب اجتماعا مع معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام القصاص؛ لبحث مقترح إنشاء دبلومات علمية وفنية متخصصة لتوظيف إمكانات المعهدين البحثية والعلمية والفنية لخدمة المجتمع وتجنب المخاطر البيئية باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة.
ومن ناحية أخرى وفي إطار الدور الذي يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات لخدمة المجتمع المدني وبالتعاون مع مؤسسة صناع مستقبل مصر (مؤسسة خيرية تنموية غير هادفة للربح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة)، قامت الدكتور منى حافظ باحث بمعهد بحوث الإلكترونيات بتطبيق "البرنامج التعليمى لقواعد اللغة العربية" على جميع أطفال المؤسسة من المبصرين والمكفوفين، وهو برنامج يتبع مشروع "استخدام تكنولوجيا المساعدات الذكية مع اللغات الطبيعية فى التعليم"، حيث صمم البرنامج بتقنية الذكاء الاصطناعى ونظم التعليم الذكية لتحليل نموذج إجابة الطالب وتشخيص أخطائه النحوية لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها فى إطار تصميمات ورسومات ذات جودة عالية مصحوبة بالصوت والحركة.
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