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وزير الأوقاف: الاهتمام بذوى القدرات الخاصة أمانة ورسالة وطنية وحق من حقوقهم

السبت، 10 مارس 2018 05:28 م
وزير الأوقاف: الاهتمام بذوى القدرات الخاصة أمانة ورسالة وطنية وحق من حقوقهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم السبت، وفدًا من المجلس القومى لشئون الإعاقة، برئاسة الدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس، وضم الوفد كلا من تامر أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعمر الفقى مسئول إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمجلس، وصفاء جودة رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، وأيمن فاروق نائب رئيس تحرير الأهرام والمستشار الإعلامى والإدارى لاتحاد الصم بمصر، وذلك لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى لشئون الإعاقة فى زيادة الوعى الدينى لدى أصحاب الإعاقة السمعية.

وخلال اللقاء أكد الوزير أن الاهتمام بذوى القدرات الخاصة أمانة ورسالة وطنية وحق من حقوقهم، وأن الوزارة تسعى لتوفير كل التيسيرات وتوفير الخدمات المطلوبة لهم، كما وجه الوزير بتكليف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة بتجهيز المساجد الجديدة أو عند الإحلال والتجديد لذوى القدرات الخاصة بما يسمى بالمساجد الميسرة وتوفير كل التيسيرات الخاصة بهم، مؤكدًا استعداد الوزارة لتدريب عدد من المترجمين بدورات تثقيفية تمكنهم من التواصل مع زملائهم، كما أكد على العمل معًا على ترجمة البرامج الدينية الهامة إلى لغة الإشارة.

وأكد الوزير أنه فى إطار اهتمام الوزارة بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة أعلنت عن مسابقة خاصة بهم فى القرآن الكريم (للاطلاع على شروط التقدم للمسابقة اضغط هنا)، وقد أهدى الوفد وزير الأوقاف درع المجلس تقديرًا لاهتمامه بشئون ذوى الاحتياجات الخاصة.


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وزير الاوقاف

المجلس القومى لذوى الاعاقة

وزارة الاوقاف

الصم والبكم




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