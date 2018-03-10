وزيرالثقافة الموريتانى: الثقافة رافد حيوى من روافد التنمية الإقتصادية







نواكشوط (أ ش أ)

أكد الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمى باسم الحكومة الموريتانية أن الثقافة فى موريتانيا تحولت إلى رافد حيوى من روافد التنمية الاقتصادية.

وشدد الوزير خلال احتفالية فى نواكشوط بمناسبة افتتاح أنشطة الجمعيات المنظمة للمهرجانات والمسابقات الثقافية الكبرى أن وزارته تعمل منذ سنوات على مواكبة ودعم الأنشطة الثقافية التى تشهد حركية غير مسبوقة فى البلد ، حيث أصبحت الثقافة رافدا حيويا من روافد التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الثقافة تلعب دورا لا غنى عنه في تعزيز أواصر اللحمة وتقارب القلوب ، حيث ظل تنوعنا الثقافى عبر القرون مصدرا هاما وركيزة أساسية نعتمد عليها فى محيطنا الإقليمى.

وقال إن مهرجانات المدن القديمة التى نظمتها بلاده خلال السنوات الماضية انعكست ايجابا على حياة المواطنين فى هذه المدن ومحيطها ، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية وبناء منشآت حيوية فى مجالات الصحة والماء والكهرباء ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

ويقول اتحاد الجمعيات المنظمة للمهرجانات والمسابقات الثقافية الكبرى فى موريتانيا إنه يسعى من خلال أنشطته الهادفة إلى جمع أكبر عدد من المنظمات التي تسهر على تنظيم مهرجانات ثقافية في المدن الداخلية.