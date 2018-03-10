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وزارة التخطيط: حزمة برامج لرفع الوعى الثقافى وحماية التراث

السبت، 10 مارس 2018 04:00 ص
وزارة التخطيط: حزمة برامج لرفع الوعى الثقافى وحماية التراث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب : مصطفي عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط و المتابعة و الإصلاح الإداري، إن  خطة قطاع الثقافة بالعام المالي الحالي 2017-2018 تبني حزمة من البرامج تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والتراثي لدى المجتمع، منها إعداد برنامج ثقافي فني لدعم الأنشطة الثقافية في المدارس مع تضمينه بالرحلات المدرسية للمواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
 
وأضافت الوزارة في تصريحات صحفية لها، أن الخطة تستهدف أيضًا إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى حماية التراث تتضمن إصدار تشريعات قانونية داعمة لحماية التراث الثقافي والاهتمام به.
 
 

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