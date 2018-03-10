والد طالبة بنى سويف يتهم مشعوذًا باختطافها ويحرر ثلاثة محاضر شرطة ضده

بنى سويف - أيمن لطفى

حرَّر "ص.م.أ."، موظف، يقيم قرية الرياض التابعة لقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، ثلاثة محاضر شرطة ضد "صلاح أ ع"، وشهرته "صلاح الجعفرى"، متهما إياه باختطاف ابنته "آلاء" الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية ببنى سويف "والمخطوبة لابن عمتها".

وقال فى المحاضر التى حررها- "بأرقام 248 إدارى، و29 أحوال فى 16 فبراير، و1451 إدارى، بتواريخ السابع والسادس عشر والعشرين من فبراير 2018، بأقسام شرطة شرق النيل ببنى سويف، وأسوان أول، ومركز إدفو بأسوان"، إنه تم اختطافها أثناء توجهها للكلية يوم 7 فبراير الماضى 2018.

وقال فى المحاضر إنه تلقى من المتهم عدة رسائل متتالية على الهاتف الخاص بشقيقتها التوأم معترفا باختطافها رغبة فى الزواج منها، مهددا باغتصابها فى حالة رفضه ذلك، وأكد والد الفتاة فى أقواله بمحاضر الشرطة إنه تعرف على المتهم من خلال أحد أهالى القرية الذى رشحه له لمعالجة ابنته "آلاء" بجلسات داخل المنزل بعدما انتابتها حالة نفسية سيئة أثناء تلاوتها القرآن على شقيقتها التوأم لعلاجها من فزع أصابها فجأة.

كما كان المتهم يتواصل معها تليفونيا لاستكمال العلاج أثناء غيابه عن القرية، واستغل ذلك فى اختطافها فى سيارة بها مجموعة من السيدات قبل دخولها الكلية، حسب اعترافه بذلك فى رسائله التى تم طباعتها من تليفون شقيقتها التوأم.