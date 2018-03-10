video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 01:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والد طالبة بنى سويف يتهم مشعوذًا باختطافها ويحرر ثلاثة محاضر شرطة ضده

السبت، 10 مارس 2018 12:21 ص
والد طالبة بنى سويف يتهم مشعوذًا باختطافها ويحرر ثلاثة محاضر شرطة ضده الطالبة المخطوفة





بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

حرَّر "ص.م.أ."، موظف، يقيم قرية الرياض التابعة لقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، ثلاثة محاضر شرطة ضد "صلاح أ ع"، وشهرته "صلاح الجعفرى"، متهما إياه باختطاف ابنته "آلاء" الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية ببنى سويف "والمخطوبة لابن عمتها".

 

وقال فى المحاضر التى حررها- "بأرقام 248 إدارى، و29 أحوال فى 16 فبراير، و1451 إدارى، بتواريخ السابع والسادس عشر والعشرين من فبراير 2018، بأقسام شرطة شرق النيل ببنى سويف، وأسوان أول، ومركز إدفو بأسوان"، إنه تم اختطافها أثناء توجهها للكلية يوم 7 فبراير الماضى 2018.

 

وقال فى المحاضر إنه تلقى من المتهم عدة رسائل متتالية على الهاتف الخاص بشقيقتها التوأم معترفا باختطافها رغبة فى الزواج منها، مهددا باغتصابها فى حالة رفضه ذلك، وأكد والد الفتاة فى أقواله بمحاضر الشرطة إنه تعرف على المتهم من خلال أحد أهالى القرية الذى رشحه له لمعالجة ابنته "آلاء" بجلسات داخل المنزل بعدما انتابتها حالة نفسية سيئة أثناء تلاوتها القرآن على شقيقتها التوأم لعلاجها من فزع أصابها فجأة.

 

كما كان المتهم يتواصل معها تليفونيا لاستكمال العلاج أثناء غيابه عن القرية، واستغل ذلك فى اختطافها فى سيارة بها مجموعة من السيدات قبل دخولها الكلية، حسب اعترافه بذلك فى رسائله التى تم طباعتها من تليفون شقيقتها التوأم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط شخص حاول خطف طفلة من سيارة والدها بمنطقة العمرانية

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اختطاف طالبه




لا تفوتك
ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة "لاعب الشهر" فى البريميرليج؟

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

شاب إخوانى يكشف نصب الجماعة على عناصرها باسم الدين داخل جامعة التنظيم بإسطنبول

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

دفتر أحوال المواطن.. غرق شارع عبدون بشير فى الهرم بمياه الصرف.. قارئ ينوه عن تغيب ابنة عمه فى مركز ناصر بالبحيرة.. الحشائش والقمامة تغطيان بحر شبين فى الدقهلية.. وقارئة تستغيث: حياتنا جحيم بسبب فرن ومصنع

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

صور.. قطار انتخابات نقابة المهندسين يصل المحطة الأخيرة.. المهندسون يبدأون التصويت لاختيار النقيب.. منافسة شرسة بين هانى ضاحى وطارق النبراوى خلال جولة الإعادة.. وقائمة اتحاد المهندسين تترك حرية الاختيار لأعضائها

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

تعرف على المستندات المطلوبة من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

صور.. عمر جابر يستعين بالحجامه للمشاركة فى الدوري الأمريكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة