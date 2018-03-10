نيابة السيدة زينب تعاين العقار المنهار

العقار المنهار
كتب أحمد حربى
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عاينت نيابة السيدة زينب منذ قليل العقار المنهار واستمعت لأقوال الشهود والجيران اللذين أكدوا أنهم فوجئوا بسماع صوت الانهيار مرة واحدة وهرعوا للمكان.
وطلبت النيابة سماع باقى الشهود بمقر النيابة فى محكمة جنوب القاهرة.
وأكد مصدر أمنى، أن قوات اﻷمن قامت بإخلاء عقارين مجاورين من السكان للعقار المنهار بالسيدة زينب خوفا من حدوث تصدعات وتشققات لتلك المبانى أثناء عمليات رفع ركام بواسطة اللوادر وأجهزة اﻹنقاذ البرى فيما يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث عن أى مفقودين.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبدالظاهر مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان.
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