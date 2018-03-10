video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة أمن الدولة تبدأ التحقق فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

السبت، 10 مارس 2018 05:34 م
نيابة أمن الدولة تبدأ التحقق فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى ألتراس أهلاوى - أرشيفية





كتبت أمنية الموجى
إضافة تعليق

بدأت اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.
 
وصل عدد من المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة، تمهيداً للمثول أمام جهات التحقيق فى الأحداث التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة من بعض أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى"، الذين تواجدوا خلال مباراة الأهلى ومونانا الجابونى فى دورى الأبطال.
 
وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما أشعل أعضاء الألتراس الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.
 
وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 17 من "ألتراس أهلاوى" بتهمة البلطجة لجلسة 14 إبريل

ماذا تقول الصحافة العالمية اليوم؟.. وزيرة الداخلية البريطانية ترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لبحث تطورات محاولة اغتيال جاسوس روسى سابق وابنته.. والأمريكيون يواجهون صدمة جديدة بطلها مسلح أقدم على احتجاز رهائن

اخبار الحوادث

محكمة الجنايات

أمن الدولة

التراس أهلاوي




لا تفوتك
فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة