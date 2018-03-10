نيابة أمن الدولة تبدأ التحقق فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى







كتبت أمنية الموجى

بدأت اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.

وصل عدد من المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة، تمهيداً للمثول أمام جهات التحقيق فى الأحداث التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة من بعض أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوى"، الذين تواجدوا خلال مباراة الأهلى ومونانا الجابونى فى دورى الأبطال.

وتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما أشعل أعضاء الألتراس الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.