نقابة معلمى الجيزة: ندعم السيسي لفترة رئاسية ثانية لأنه أدى رسالته كاملة

كتبت آية دعبس- تصوير محمود فخرى

قال سعيد إسماعيل نقيب معلمى وسط الجيزة، إن جميع المعلمين ومواطنين الجيزة يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، وذلك لأنه أدى رسالته خلال فترته الرئاسية الأولى، على أكمل وجه.

وأضاف إسماعيل، فى كلمته خلال مؤتمر دعم الرئيس، بنادى البحر الأعظم: "نحن مع كافة القوات المسلحة، وإذا كنتم فى حرب مع الإرهاب فى سيناء، فنحن فى حرب ضد الفكر الإرهابى أيضا، مطالبا كافة المعلمين بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة المقرر لها 26،37،28 مارس الجارى، لدعم الدولة المصرية.

وأكدت علا عبد الجواد، منسق حملة سيدات مصر بالفيوم، أن عدد السيدات فى الوزارات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولت 6 وزارات، وعددا من رئاسة الإدارات المحلية، مؤكده أن سيدات مصر تدعم الرئيس حبا فى مصر والرئيس معا، لافته أن الفيوم كاملة تدعم الرئيس وجميع مؤسسات الدولة.

فيما قال الشيخ عبد الحميد الأخراسى، من شمال سيناء: "اللى بيسمع غير اللى بيشوف، ونحن أبناء سيناء ندفع فاتورة الوطن، وهو وسام على صدرنا، ونحن امتداد لاجدادنا الأبطال، مصر تستحق منا الكثير، وسننال من كل يريد بهذا الوطن أى شر".

من جانبه، قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين، أن النقابة تدعم بكامل قوتها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، مشيرا إلى أن النقابة ستعقد مؤتمر آخر لدعمه يوم 18 مارس الجارى بعنوان "معلمون خلف الرئيس".

وأكد عدد من المعلمين المشاركين بالمؤتمر، أن الرئيس حمى مصر من الدخول فى حروب أهلية، وخارجية كما يخطط الخارج له، مثلما فعل فعل الرئيس جمال عبدالناصر، مؤكدين أنه حقق إنجازات لمصر لم تنفذ على مدار عشرات السنين الماضية.