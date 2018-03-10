نقابة النسيج تنظم قوافل طبية لعمال القطاع.. والبداية غدا بـ"عزل المحلة"







كتب محمود راغب

تنظم النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والملابس، بالتنسيق مع ائتلاف حب الوطن، قوافل طبية عبر الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، لعلاج العاملين والمواطنين فى المدن والمحافظات الأكثر احتياجا، التى توجد بها كثافة عمالية كبيرة، وفى حاجة ماسة لمثل هذه الأمور، والمتمثلة فى المحلة الكبرى، ومدينة السادات، ومدينة شبرا الخيمة، ومدينة حلوان، ومدينة العاشر من رمضان وغيرها.

وأكد عبد الفتاح إبرهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن أولى هذه القوافل ستبدأ غدا الأحد، وقد تم تجهيز مقر اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصـر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لاستقبال المترددين للكشف، متابعا: "مثل هذه القوافل تعد إنجازا فى التنسيق المتواصل مع كل الجهات لتخفيف المعاناة عن كاهل العاملين والمواطنين لتقديم خدمة علاجية مجانية فى كل التخصصات".

وأشار "إبراهيم" إلى أن الفترة الحالية تحتاج تضافر جهود كل المؤسسات، سواء التنفيذية الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، مستطردا: "النقابة تعمل دائما على توفير كل الخدمات للعمال فى قطاع النسيج بمختلف الشركات، وسيتم تنظيم قوافل طبية لبقية الشركات تباعا، من خلال التنسيق مع رؤساء اللجان النقابية فيها".