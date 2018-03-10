نقابة القراء تبايع السيسى فى وقفة بالسيدة زينب ظهر اليوم

نقابة القراء تبايع السيسى فى وقفة بالسيدة زينب ظهر اليومالسبت، 10 مارس 2018 10:10 ص
نقابة القراء تؤيد السيسى
كتب - إسماعيل رفعت
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ينظم مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن وقفة لمبايعة الرئيس السيسى عقب صلاة الظهر مباشرة من داخل الحديقة المواجهة لقسم شرطة السيدة زينب بميدان السيدة.
ويعقد مجلس النقابة اجتماعه فى مقر النقابة فى العاشرة صباحا، ثم يتوجه مجلس الإدارة بالكامل لأداء صلاة الظهر فى مسجد السيدة زينب - رضى الله عنها - وعقب الصلاة سيقوم القراء برئاسة النقيب الشيخ محمد محمود الطبلاوى، وحضور الشيخ حشاد نائب النقيب والشيخ محمود الخشت الأمين العام والشيخ صديق محمود المنشاوى أمين الصندوق ونقباء المحافظات وبقية أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء على مستوى الجمهورية الذين سيعلنون بمبايعتهم العلنية للسيسي، استكمالا للمشروعات العملاقة وبناء مصر الحديثة.
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