نقابة الزراعيين بالشرقية تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

نقابة الزراعيين بالشرقية تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسيالسبت، 10 مارس 2018 10:05 م
جانب من المؤتمر
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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عقدت نقابة المهن الزراعية بالشرقية مؤتمر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة مصر فترة رئاسية ثانية ضمن فعاليات حملة "بصوتك هنكمل حلمنا" لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية نقيب الزراعيين بالشرقية وجموع المهندسين الزراعيين وأعضاء الجمعية العمومية بالشرقية والعاملين بقطاع الزراعة بجميع فئاتهم لتأييد الرئيس فترة الرئاسة القادمة.
وقال المهندس علاء عفيفى، نقيب الزراعيين بالشرقية إن جموع الزراعيين يؤيدون بكل حب رئيسهم عبد الفتاح السيسى مطالبا بضرورة النزول لصناديق الاقتراع والتصويت حتى يرى العالم مدى التلاحم والحب من الشعب المصرى بجميع فئاته لقيادته السياسية.
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