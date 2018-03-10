نقابة الأطباء: زيارة الأعضاء فوق الـ 60 عاما للمتاحف الأثرية مجانا







كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استجابة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لطلب لجنة الرواد بنقابة الأطباء، والخاص بزيارة من هم فوق الـ60 عاما المناطق والمتاحف الأثرية مجانا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنها كانت قد خاطبت وزير الآثار، لطلب تفعيل قانون رقم 77 لسنة 1981، الخاص بتقديم تسهيلات لزيارة أعضائها فوق الـ60 عام للمناطق الأثرية مجانا.

وتضم لجنة الرواد، بالنقابة العامة للأطباء رموز مهنة الطب لكافة التخصصات.