نساء تونس يتظاهرن للمطالبة بالمساواة فى الميراث أمام البرلمان

نساء تونس يتظاهرن للمطالبة بالمساواة فى الميراث أمام البرلمانالسبت، 10 مارس 2018 06:47 م
تونس (رويترز)
نظمت مئات التونسيات مسيرة حاشدة اليوم السبت، إلى مقر البرلمان للمطالبة بالمساواة فى الميراث ليفتحن الجدل من جديد حول موضوع يعتبر من المحظورات فى العالم العربى.
وتونس واحدة من أكثر الدول العربية انفتاحا فى مجال تحرر المرأة وينظر إليها على أنها من قلاع العلمانية فى المنطقة، ومنذ العام الماضى أصبح بإمكان التونسيات الزواج بأجنبى دون أن يعتنق بالضرورة الإسلام، ولكن رغم ذلك ظل موضوع المساواة في الميراث أمرا بالغ الحساسية في المجتمع التونسي والعربى.
وقال الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى العام الماضى إن بلده يتجه للمساواة التامة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات من بينها المساواة في الميراث. وأعلن السبسي تشكيل لجنة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة.
وفجرت كلمة السبسى آنذاك جدلا واسعا فى عدة مجتمعات ومؤسسات عربية من بينها الأزهر فى مصر الذى انتقد بشدة المقترح.
ورفعت المتظاهرات اللائى كان بصحبتهن عدد من الرجال أيضا شعارات تطالب بالمساواة في الميراث من بينها " تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ماهو لك هو لى أنا أيضا)" و" المساواة حق موش مزية".
وقالت كوثر بوليلة وهى ناشطة حقوقية ضمن جمعية النساء الديمقراطيات لرويترز " صحيح أن النساء التونسيات متقدمات في مجال الحريات مقارنة بنساء العالم العربى ولكن نحن نريد أن نتقدم أكثر ونريد أن نكون مثل الأوروبيات لدينا كل حقوقنا، نريد فقط حقوقنا".
وأضافت "بعد الثورة كانت الصورة السائدة عن تونس هى صورة المتطرفين والآن حان الوقت لنقول إن نضال الثورة الحقيقة هى المساواة التامة بين النساء والرجال".
وكثيرا ما نادت عدة منظمات للمجتمع المدنى من بينها النساء الديمقراطيات طيلة العقدين الماضيين بضرورة سن قوانين للمساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة ولكنها لم تلق آذانا صاغية من الرئيس السابق زين العابدين بن على -الذى عرف بأنه علمانى ومناصر لتحرر المرأة - لشدة حساسية الموضوع على الأرجح.
وحتى بورقيبة والذي ينظر إليه على أنه محرر المرأة في تونس فلم يتمكن رغم كل ما حققه للمرأة التونسية من مكاسب من إدخال أى تعديل بشأن موضوع المساواة في الميراث.
صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى
التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Zaka
الايمان..والامان
اذا الايمان ضاع......فلا أمن لمن لم يحي دينه.....يعتقد البعض أن رتابة الحياة شئ طبيعى....لكن البلاء يحل بالمعصية.وان طال الزمن.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
اتركوهم فلن يضرنا ضلالهم إذا اهتدينا
دعوهم يخترعون دينا تونسيا جديدا !!!!. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) صدق الله العظيم