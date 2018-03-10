ندوة للتوعية بأعراض الإصابة بأمراض القلب وطرق الوقاية منه بالغربية







الغربية عادل ضرة

قام الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بالكشف على عدد من الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة وذلك للكشف المبكر عن مرض روماتيزم القلب تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، فى إطار فعاليات مبادرة محافظ الغربية بالاكتشاف المبكر لأمراض القلب والتوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

حيث كما تم عقد ندوة تثقيفية للتوعية بأعراض وأسباب الإصابة بأمراض روماتيزم القلب وطرق الوقاية منها.

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على أهمية التوعية والكشف المبكر للمرض، وذلك ضمن فعاليات البرنامج القومي لروماتيزم القلب للوصول إلى جميع فئات المجتمع.

وطالب المحافظ بعمل حملات فى هذا الغرض على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أكد الدكتور هشام أبو العينين أستاذ أمراض القلب ونائب رئيس جامعة بنها بأهمية هذه الفعاليات للتوعية بخطورة الحمى الروماتيزمية والآثار الضارة على قلوب الأطفال فى حالة عدم الإكتشاف المبكر للأطفال المعرضين للإصابة بالحمى الروماتيزمية فى أحد مضاعفات التهاب الحلقى بالميكروب السبحى.