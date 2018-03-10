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السبت، 10 مارس 2018 12:46 م
خالد صلاح
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نادر جرجس: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نقلة فى حركة السياحة العالمية

السبت، 10 مارس 2018 12:25 م
نادر جرجس: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نقلة فى حركة السياحة العالمية البابا تواضروس ونادر جرجس





(أ ش أ)
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قال عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة نادر جرجس، إن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة سيمثل نقلة نوعية فى حركة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر .

وطالب جرجس – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، بتشكيل لجنة متخصصة ودائمة تتولى مسئولية الترويج وتنفيذ الحملة الدعائية والتسويقية لمسار العائلة المقدسة فى مصر، مشيرا إلى أن السياحة الدينية تأتى فى المقام الأول فى كثير من دول العالم .

وأوضح أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعتمد على خمسة محاور رئيسية، فى مقدمتها، اعتماد المسار وإدراجه ضمن مسار الحج السياحى وأن العمل على تنفيذ هذا المحور استغرق العمل نحو عام ونصف من الدولة للوصول إلى تلك النتيجة غير المسبوقة واعتماد مسار الرحلة.

وأضاف أن وزراتى الخارجية والسياحة والسفارة المصرية بالفاتيكان والكنيسة المصرية الوطنية والأزهر الشريف كان لهم الدور الأبرز فى الوصول إلى تلك النتيجة الإيجابية للغاية بفضل رعاية القيادة السياسية الرشيدة.

وأشار عضو لجنة إحياء مسار العائلة المقدسة إلى أن المحور الثانى تمثل فى رفع كفاءة المواقع الدينية الأثرية وجارى العمل على تنفيذه بشكل متكامل، والمحور الثالث هو التوعية المجتمعية بأهمية وطرق التعامل مع المواقع المحيطة بمسار العائلة المقدسة وتكثيف جهود المجتمع المدنى فى هذا الشأن، ليأتى بعد ذلك المحور الرابع وهو الدعم اللوجيستى من رؤساء المواقع والأماكن التى سيتم وضعها ضمن برنامج الزيارة، أما المحور الخامس والأخير فهو الحملة الدعائية والتسويقية لمسار العائلة المقدسة.

وأكد جرجس أنه لا يجب الاكتفاء بموقف الفاتيكان الإيجابى من اعتماد مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ولكن يجب البدء فى حملة دعائية وتسويقية كبيرة تأتى استكمالا لموقف الفاتيكان الذى يساهم بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبى.

 


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