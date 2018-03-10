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نائب القنصل البريطانى بالقدس: موقفنا ثابت وداعم لحل الدولتين

السبت، 10 مارس 2018 02:10 ص
نائب القنصل البريطانى بالقدس: موقفنا ثابت وداعم لحل الدولتين تريزا ماى رئيس الحكومة البريطانية





رام الله أ ش أ
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قال نائب القنصل البريطانى فى القدس جيمز داونر، إن موقف بريطانيا ثابت وداعم لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى، مؤكدا أن المستوطنات غير شرعية وتقوض حل الدولتين.

وأضاف داونر- فى حديث لتلفزيون فلسطين، الجمعة،- أن بريطانيا تدعم حل الدولتين، وحل الصراع الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عملية تفاوضية تقود إلى قيام دولتين آمنتين تعيشان معا، وأن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأكد داونر، أن القدس عاصمة لدولتين وهى جزء من حل الدولتين، لافتا إلى أن بلاده لن تقوم بنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة القدس.

وشدد داونر على أن المستوطنات عقبة أمام إحلال السلام، وهى غير قانونية وغير شرعية، وقال " إن عملية تسريع البناء فى المستوطنات غير مقبولة، فهى أخذت تزداد بشكل سريع وهذا يقوض حل الدولتين".

وأشار إلى أن بريطانيا تثير قضايا الاعتداء على الفلسطينيين مع الجانب الاسرائيلي، قائلا "نحن نثير المسائل المتعلقة بالتوسع الاستيطانى وهدم البيوت والاعتداء على التجمعات الفلسطينية فى الضفة والقدس مع اسرائيل بشكل دائم، ونناقش التهديدات التى تخضع لها الأراضى الفلسطينية، ونطالب وقف هذه الأنشطة ونقدم الدعم العملى للمجتمعات الفلسطينية، ونحاول أن نوفر لهم القدرة للوصول إلى المحاميين من أجل منع السلطات الاسرائيلية من هدم بيوتهم وممتلكاتهم".

وأضاف "نتساءل دائما أين هو التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين، وماذا يمكن أن نفعل بهذا الاطار".

وفيما يخص اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، قال داونر "إن وزراؤنا فى بريطانيا لم يتخذوا قرارا فى هذا الشأن حتى الآن، وسوف يكون هناك قرار وهم المخولون باتخاذه، من أجل دعم عملية السلام".

وفيما يتعلق بالدعوة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولى للسلام تنبثق عنه آلية دولية جديدة للعملية السياسية، أكد سعى بلاده للعمل مع أى خيار عملى من شأنه أن يسرع عملية السلام، وقال "نحن نرحب بالتفاعل مع الخيارات المطروحة، ونحن كشركاء دوليين نبحث عن أى طريقة لدعم العملية السياسية التى تراجعت فى الأعوام الماضية".

وحول خطاب الرئيس محمود عباس، فى مجلس الأمن، قال داونر " كانت المرة الأولى التى سمعت فيها هذه الطروحات ونحن نريد سماع التفاصيل والبحث عن إمكانية عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق حل الدولتين الذى ندعمه".

وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، قال: "نحن نقر بأن مدينة القدس مهمة للديانات السماوية الثلاث، ويجب أن يكون هناك قدرة لدى الجميع للوصول إلى الأماكن المقدسة فى مدينة القدس وأداء طقوس العبادة فيها".

وحول أهمية استمرار الدعم الدولى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أكد داونر، ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ليس فقط فى فلسطين، وإنما فى كل أماكن تواجدهم فى العالم، مشيرا إلى أن بريطانيا داعم قوى للأونروا منذ أعوام طويلة، معربا عن أمله بزيادة عدد الدول المانحة "للأونروا"، وأن تتسع دائرة المانحين.

 


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نائب القنصل البريطانى

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