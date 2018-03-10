video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مناقشة 42 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ

السبت، 10 مارس 2018 03:58 م
مناقشة 42 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ جانب من لقاء السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ بالمواطنين





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ اليوم السبت، 42 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "د.ف.م.ح" للموافقة على انتدابها من مستشفى كفرالشيخ العام إلى الإدارة الصحية بدفرية، وطلبت المواطنة "س.ط.م.ر" الموافقة على إعفائها من الحضور، حيث إنها من ضمن الـ 5%، والتمست المواطنة "م.ف.ج" الموافقة على إقامة بطولة دورى مراكز الشباب للصم على أرض المحافظة، وطلب المواطن "ش.س.ش" الموافقة على المساعدة فى التشطيب النهائى لتشغيل مكتب البريد لخدمة الأهالى، وطلب المواطن "ش.م.أ.ش" الموافقة على خط سرفيس، والمواطنين "ع.ع.م" الموافقة على ترخيص بالبناء، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفر الشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

ويذكر أن محافظ كفر الشيح كلف رؤساء المراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة، وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ يتفقد موقع إنشاء موقف أتوبيس النقل الداخلى ووحدة الرصف

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

مركزا كفر الشيخ

شكاوى المواطنين

سكرتير عام محافظة كفر الشيخ

لقاء المواطنين الاسبوعى




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة