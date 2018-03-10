مناقشة 42 شكوى فى اللقاء الأسبوعى للمواطنين بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظ كفر الشيخ اليوم السبت، 42 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "د.ف.م.ح" للموافقة على انتدابها من مستشفى كفرالشيخ العام إلى الإدارة الصحية بدفرية، وطلبت المواطنة "س.ط.م.ر" الموافقة على إعفائها من الحضور، حيث إنها من ضمن الـ 5%، والتمست المواطنة "م.ف.ج" الموافقة على إقامة بطولة دورى مراكز الشباب للصم على أرض المحافظة، وطلب المواطن "ش.س.ش" الموافقة على المساعدة فى التشطيب النهائى لتشغيل مكتب البريد لخدمة الأهالى، وطلب المواطن "ش.م.أ.ش" الموافقة على خط سرفيس، والمواطنين "ع.ع.م" الموافقة على ترخيص بالبناء، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفر الشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام المساعد، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

ويذكر أن محافظ كفر الشيح كلف رؤساء المراكز والمدن، بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة، وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.