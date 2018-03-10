مقتل 4 جنود فى انفجار لغم وسط مالى

عناصر من جيش مالى







باماكو (أ ف ب)

قتل 4 جنود ماليين، الجمعة، فى وسط البلاد إثر انفجار لغم فى طريق عودتهم من عملية استهدفت قاعدة لمتطرفين ، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية محلية واجنبية.

وقال مصدر فى وزارة الدفاع المالية، "أنه عند عودتهم من عملية عسكرية ناجحة ضد القاعدة الرئيسية للمتطرفين فى ديالوبى حيث تم تحييد 10 إرهابيين، انفجر لغم فى عربة للجيش وقتل اربعة جنود".

وبحسب مصدر آخر فى الجيش "تم ضبط مخدرات واسلحة وذخائر" خلال العملية، وأكد مصدر عسكرى أجنبى مقتل 4 جنود فى انفجار لغم قال أنه أدى أيضا إلى إصابة جنديين اثنين.