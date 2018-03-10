مقتل وإصابة 26 مسلحا من طالبان فى ضربات جوية جنوب أفغانستان







(أ ش أ)

قُتل 14 مسلحا من عناصر حركة طالبان وأصيب 12 آخرون فى غارات جوية شنتها طائرات الجيش اليوم السبت، فى إقليم هلمند، جنوب أفغانستان، وفقا لما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية.

وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية - أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 14 مسلحا وإصابة 12 آخرين، كما تم تدمير مركبة تحتوى على 51 كيلو جراما من المتفجرات، بالإضافة لتدمير ثلاثة مخابئ للمسلحين.

يشار إلى أن إقليم (هلماند) من بين الأقاليم المضطربة بجنوب أفغانستان، حيث تنشط الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية وبنفذون أنشطة إرهابية فى عدد من مناطق الإقليم.