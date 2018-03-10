مقتل مسلح و3 نساء فى احتجاز رهائن داخل دار المحاربين بكاليفورنيا

مقتل مسلح و3 نساء فى احتجاز رهائن داخل دار المحاربين بكاليفورنياالسبت، 10 مارس 2018 06:36 ص
عناصر من الشرطة الامريكية
يونتفيل (رويترز)
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قالت الشرطة الأمريكية، أنها نجحت فى اقتحام دار المحاربين القدامى فى ولاية كاليفورنيا، بعد الإبلاغ عن احتجاز مسلح عدد من الرهائن داخل الدار، مؤكدة أنها عثرت على جثة المسلح، بجانب جثث 3 نساء من الرهائن، فى نهاية مأساوية لحصار الدار مترامى الأطراف.
ويعيش فى الدار أعضاء سابقون فى الجيش الأمريكى من المعاقين وكبار السن، وفى وقت سابق قال سناتور بالولاية للصحفيين إن المسلح كان عضوا فى باثواى هوم وهو برنامج للمحاربين القدامى الذين يعانون من إجهاد ما بعد الصدمة وإن الضحايا يعتقد أنهن من العاملات فى الدار.
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