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مقتل العشرات من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى على صعدة اليمنية

السبت، 10 مارس 2018 04:46 م
مقتل العشرات من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى على صعدة اليمنية مقاتلات التحالف العربى





(أ ش أ)
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أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى على مواقع الميليشيات فى مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

وأوضحت القناة، أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين على الشريط الحدودى قبالة مدينة جازان السعودية بالتزامن مع قصف مدفعى للتحالف على مواقع الحوثيين فى منطقة الغور بصعدة؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الميليشيات.

كانت مصادر يمنية، قد أفادت فى وقت سابق، بمقتل العشرات من ميليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربي، حيث تركزت الغارات على مديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراح فى الساحل الغربى لليمن، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل قائد ميدانى حوثى، كما دمرت عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي.

وفى سياق متصل، أطلقت أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم نداء استغاثة ناشدت فيه أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمنظمات الدولية والإنسانية سرعة إنقاذ المئات من أبنائهن المختطفين والمختفيين قسرا فى سجون جماعة الحوثى الانقلابية.

وقالت أمهات المختطفين اليمنيين خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة اليمنية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن ميليشيات الحوثى تنفذ حملات اختطاف ممنهجة ضد اليمنيين وتعرضهم للإخفاء القسرى والتعذيب النفسى والجسدى الشديدين داخل سجونها، بالإضافة إلى اختطاف من قد أطلق سراحه فى وقت سابق.

يذكر أن ميليشيا الحوثى الانقلابية اختطفت الآلاف من الناشطين والسياسيين والصحافيين والمواطنين اليمنيين المعارضين لمشروعها الانقلابي، منذ ثلاثة أعوام، وقتل عدد منهم جراء التعذيب الوحشي، ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية بمعتقلات وسجون سرية فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 


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ميليشيات الحوثى

غارات للتحالف العربى

صعدة

اليمن




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