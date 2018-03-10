مفيدة شيحة لـ"يلا أونلاين": التكنولوجيا الحديثة تساهم فى تمكين المرأة







كتب حسن رمضان

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن استخدامها للتكنولوجيا محدود، إذ تكتفى بالهاتف المحمول لإجراء المكالمات فقط، أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعى فتستخدم "فيس بوك" للتعرف على الأخبار، وبالنسبة لـ"انستجرام" فلم تستخدمه إلا بعد إنشاء ابنتها "منة" حسابا لها على الموقع.

وحذرت مفيدة شيحة، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" المذاع على إذاعة "نغم إف إم"، من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، الذى يؤدى للتفكك الأسرى، إذ ينشغل أفراد الأسرة باستخدامها متجاهلين التفاعل مع بعضهم، متابعة: "هناك هوس بين الشباب حاليا باستخدام التكنولوجيا".

ودللت الإعلامية مفيدة شيحة على حديثها بالقول إنها تلقت تنبيهات على هاتفها من المحمول بسحب أموال من حسابها على "فيزا" بقيمة 100 دولار، وعندما سألت ابنتها "منة" وجدت أنها اشتركت فى أحد التطبيقات لمشاهدة أحدث المسلسلات والأفلام حسب الطلب، بجانب تواجدها طوال اليوم منعزلة فى غرفتها وسط التكنولوجيا.

وحول كيفية مساعدة التكنولوجيا على تمكين المرأة، أكدت أن من أبرز مزايا التكنولوجيا مساندتها لتمكين المرأة، مدللة على حديثها بأنه مثلا لو تعرضت سيدة لأى نوع من أنواع الاعتداء، يمكنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى نشر هذه الواقعة، ما يساعدها على أن تأخذ حقها أو تلفت نظر الإعلام لقضيتها.

وفى نهاية المداخلة وجهت مفيدة شيحة رسالة للرجال بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلة: "المرأة شريكة حياتك، ولديها نفس الحقوق والواجبات، وهى ليست مكملة لحياتك وليست موجودة لتلبية طلباتك فقط. لن تصمت المرأة فى مجتمعنا إلا عقب حصولها على كل حقوقها مثل الرجل".

يُذكر أن برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع عبر محطة "نغم إف إم" على تردد 105.3، وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية شركات سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.