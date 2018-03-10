مفقود عقار السيدة زينب كان يعيش بمفرده.. وشقيقه: بطل ملاكمة سابق بـ"الأهلى"







كتب أحمد حربى

كشف سيد رمضان، أخو المفقود فى عقار السيدة زينب المنهار - من الأم- أن المفقود محمد عبد الوهاب الروبى، كان بطل ملاكمة فى النادى الأهلى وتم تكريمه.

وأضاف سيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن شقيقه كان يسكن بجواره فى العقار المنهار "إيجار قديم" منذ 30 سنة ولديه من الأولاد عائشة وطه، اللذين يقيمان بأسرتيهما فى مكان آخر.

وأكد أخو المفقود، بأنه فوجئ بسماع صوت مثل القنبلة، واكتشف أن البيت المكون من 3 طوابق ويسكنه شقيقه بمفرده قد سقط مرة واحدة.

وأخلى حى السيدة زينب 3 مبان بجوار العقار المنهار تقطنها 7 أسر، وما زال السكان ينتظرون رأى لجنة أمرت نيابة السيدة زينب بتشكيلها من الحى للبت فى عدم خطورة العقارات الـ3 من عدمه.

وتواصل الحماية المدينة رفع الأنقاض للبحث عن مسن مفقود تحت الركام واستعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلودر وسيارات لرفع الركام، والبحث عن ضحايا أسفلها فيما لم يتم استخراج قتلى ومصابين حتى اﻵن.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من النجدة بانهيار عقار فى السيدة زينب فانتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، كما يتواجد مأمور قسم السيدة زينب وقيادات من المرور وسيارات إسعاف وإطفاء.