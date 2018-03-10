مصر تشارك بقوة فى معرض "Intour Market 2018" السياحى بروسيا







كتب مؤمن مختار

أكد المستشار الإعلامى للسفارة المصرية فى روسيا الدكتور أيمن موسى، أنه فى إطار حرص السفارة المصرية بروسيا على المشاركة النشطة والتواجد فى كافة الفعاليات التى من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون بين موسكو والقاهرة، شاركت السفارة ممثلة فى المكتب السياحى فى المعرض السياحى الدولى Intour Market 2018 فى العاصمة الروسية موسكو فى الفترة من 10 - 12 مارس 2018.

وافتتح المعرض السفير المصرى فى روسيا إيهاب نصر برفقة المستشار السياحى بموسكو أحمد حسن، حيث أكد المستشار الإعلامى أن المعرض المذكور هو معرض حكومى يتبع للوكالة الفيدرالية الروسية ويعد من أهم وأكبر المعارض السياحية التى يتم تنظيمها فى روسيا تمهيدا لموسم الصيف و يشارك فيه 1450 عارضا ويبلغ عدد زائريه 80 ألف زائر.

كما يرجع أهمية المشاركة فى ذلك المعرض إلى تركيز الإعلام الروسى على هذا المعرض تحديدا نظرا لكونه يتبع الحكومة الروسية لذا يتم تغطيته فى جميع وسائل الإعلام الروسية، كما يتم عقد عدة لقاءات على هامشه بين ممثلى الدول المشاركة وممثلى الوكالة الفيدرالية، لبحث المستجدات فى مجال السياحة وفرصة لتوطيد العلاقة بين الدول المشاركة والحكومة الروسية ممثلة فى الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة .

وترجع أهمية المؤتمر لاهتمام السائح الروسى بالسفر إلى مصر رغم الحظر المفروض، حيث زاد عدد السائحين الروس لمصر بنسبة 74.5 % من يناير حتى ديسمبر 2017 مقارنة بعام 2016.