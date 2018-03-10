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السبت، 10 مارس 2018 11:42 م
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مصرع و إصابة 4 سيدات بحادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

السبت، 10 مارس 2018 10:32 م
مصرع و إصابة 4 سيدات بحادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت سيدتان مصرعهما وأصيبت اثنتان آخريان، مساء اليوم السبت، بحادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوى بوادى النطرون.

 

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد هشام مبروك مدير إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 95 اتجاة الإسكندرية ووجود متوفين ومصابين.

 

وعلى الفور انتقل قيادات مركز وادى النطرون وبالمعاينة تبين انقلاب السيارة على جانب الطريق وتبين مصرع كلا من "أنهار أ م" و"انتصار ج م " وإصابة "زينب ع ع " و"شيرين ا ا" .

 

وكشفت المعاينة الأولية اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة "شيرين ا ا" ما أدى إلى اصطدامها بالجزيرة الوسطى وانقلابها على جانب الطريق وتم نقل جثث الضحايا والمصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

 

وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.


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