مصرع رجل أعمال وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكوبرى الملاحات بدمياط

مصرع رجل أعمال وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بكوبرى الملاحات بدمياطالسبت، 10 مارس 2018 03:07 م
جثة - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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لقى رجل الأعمال عبد الوهاب موسى مصرعه وأصيب 2 أخرون، اليوم السبت، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، أعلى كوبرى الملاحات بطريق رأس البر الجديد فى دمياط، ما أدى لانقلاب سيارته بإحدى الترع.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى، ونقل المصابين، وحالتهم خطيرة، ومن بينهم السائق الخاص بسيارة رجل الأعمال إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
والمصابان هما: "أحمد صابر فهمى" 33 سنة مصابا بكسر مضاعف بالساق الأيسر والذراع الأيسر، و"خالد فريد المرسى" 19 سنة مصابا بكدمات وسحجات بالجسم والوجه، وتم إيداع جثة "عبدالوهاب محمود موسى" 82 سنة، بمشرحة المستشفى.
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