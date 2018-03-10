مستقبل وطن بأسيوط يطلق فعاليات نقاط التمركز لدعم السيسي بالشوارع والميادين

أسيوط - محمود عجمى

ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى، اليوم السبت، فعاليات نقاط التمركز والتى تنتشر فى مختلف شوارع مدينة أسيوط والمراكز، وتستهدف المواطنين المارة فى الشوارع الرئيسية لحثهم على المشاركة فى الانتخابات المقبلة وتوزيع مطبوعات دعائية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوضيح إنجازاته فى المرحلة الأولى .

وجاء فى البيان الصادر عن أمانة الحزب بالمحافظة أن الفعالية ستبدأ مساء اليوم ومستمرة لمدة 10 أيام كاملة فى أماكن وميادين مختلفة لكى تغطى جميع مراكز المحافظة وذلك بمشاركة نحو 200 شاب وفتاة من حزب مستقبل وطن .

وأكد البيان الصادر عن الحزب، على أن الفعالية هى الأولى من نوعها واستكمالا لتحركات الحزب ضمن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى استعدادا للانتخابات الرئاسية نهاية الشهر الجارى .