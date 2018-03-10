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مستشفى بلبيس يتحفظ على جثة الطفلة "شهد" للاشتباه فى تعذيبها

السبت، 10 مارس 2018 11:02 م
مستشفى بلبيس يتحفظ على جثة الطفلة "شهد" للاشتباه فى تعذيبها اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى
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تحفظ مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، على جثة الطفلة شهد صاحبة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى وظهرت فيه تعانى من الهذيان والجوع الشديد لمنع الطعام عنها.

وقال الدكتور حسن سلامة مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، إن الطفلة دخلت مساء اليوم بمعرفة عمها، وفور استقبلها قام الطبيب بعمل إنعاش قلب رئوى إلا أنها لم تسجب، فتم التحفظ عليها لعرضها على الطب الشرعى للاشتباه فى وفاتها جنائيًا .

قال عارف عبد المجيد رئيس مدينة بلبيس، لـ"اليوم السابع"، إنه تلقى استغاثة عبر خط نجدة الطفل التابع لمديرية التضامن الإجتماعى، بفيديو متداول لطفلة تدعى شهد علاء السيد عبد القادر، 3 سنوات، وهى تعيش مع والدها الذى يعمل استرجى، وهو منفصل عن والدتها، وتعانى فيه من حالة إعياء شديدة، نظر لمنعها عن الأكل، وتعذيبها لسبب غير معلوم .

وأضاف أنه وجه فرقة من التدخل السريع لوحدة لنجدة الطفل التى، تبين أن الطفلة نقلت للمستشفى بمعرفة عمها ويدعى عبد القادر .

وأشار إلى أن الفرقة قامت على الفور بالتوجه للمستشفى، تبين وفاة الطفلة، وتم تحرير محضر ضد الأب فى مركز الشرطة.

وفى سياق متصل، اتهم الجيران والد الطفلة بتعذيبها ومنع الطعام عنها انتقامًا منها لانفصاله عن والدتها، ذلك من خلال مجموعة بلاغات عبر الخط الساخن للطفل.

وأفاد العقيد جاسر زايدن مدير مباحث جنوب الشرقية، أنه فور تلقى البلاغ رقم 11801 لسنة 2018، تم التحفظ على والد الطفلة، وجارٍ التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، فى التهم الموجه إليه، و التحريات المبدئية أكدت أن المتهم يعانى من مرض الصرع، ويوجد خلافات مع الزوجة أدت لطلبها الطلاق وترك المنزل، ما دفعه للانتقام من الطفلة .

 


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