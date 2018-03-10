مسئول يمنى: مجلس الأمن ورقة ضغط قوية ضد كل من يدعم الحوثيين







عدن (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمانى، أن مجلس الأمن يعد ورقة الضغط القوية ضد كل من يدعم ميليشيات الحوثى.

وقال النعمانى فى تصريحات لقناة "العربية" اليوم السبت، "إن البيانات والمواقف التى تصدر من قبل الشرعية الدولية متمثلة فى مجلس الأمن هى ورقة ضغط ضد كل من يدعم سياسيا أو عسكريا أو دبلوماسيا مليشيات الحوثي، والتي تنتهج نهج المنظمات الإرهابية.

وأشار النعمانى إلى أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن بيانا يجرم فيه الصورة الهمجية التى تتعامل بها مليشيات الحوثى مع المدنيين واعتداءها على المساعدات الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة، مؤكدا أن صدور قرارات دولية دون تنفيذها سيفقد المواطن اليمنى إحساسه بأهمية هذه القرارات.

ومن المتوقع أن يُصدر مجلس الأمن مشروع بيان يؤكد فيه ضرورة ضمان أمن العاملين فى المجال الإنسانى وموظفى الأمم المتحدة فى اليمن، ويستنكر استخدام مليشيات الحوثى للصواريخ الباليستية، و ذلك بعد أن طالب موظفون أمميون بحمايتهم من ممارسات الميليشيات الحوثية.